https://news.day.az/society/1464224.html Сколько образовательных кредитов будет выдано в Азербайджане на весенний семестр?
Сколько образовательных кредитов будет выдано в Азербайджане на весенний семестр?
В Азербайджане обнародована статистика по студентам, обратившимся за образовательными кредитами на весенний семестр.
Как сообщили Day.Az в Фонде образовательных студенческих кредитов при министерстве образования, заявки на образовательные кредиты на весенний семестр подали 4 478 студентов.
Из общего числа поданных заявок 525 находятся на стадии обработки, а 504 - направлены в банк.
279 студентам отказано в образовательных кредитах, отметили в фонде.
Всего за весеннюю сессию было выдано 2 512 студенческих кредитов. 882 из них - социальные, а 1 630 - стандартные кредиты на образование.
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