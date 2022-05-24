Теймур Мусаев обсудил с турецким коллегой сотрудничество в области здравоохранения

В рамках юбилейной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения министр здравоохранения Теймур Мусаев встретился в Женеве с турецким коллегой Фахреттином Коджой.

Как сообщили Day.Az в министерстве, на встрече стороны обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества двух братских стран в области здравоохранения. Также были проведены переговоры об организации в Баку "Бизнес-форума здравоохранения".

В заключение стороны выразили надежду на то, что частое проведение встреч в будущем даст успешные результаты в сфере здравоохранения.

Отметим, в рамках 75-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, которая продлится до 28 мая, планируется проведение двусторонних встреч руководителя азербайджанской делегации Теймура Мусаева с министрами здравоохранения стран - членов организации, и других мероприятий.