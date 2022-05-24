В Агсу мужчина предоставил ложную информацию о минировании школы

В Агсуинском районе возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, предоставившего ложную информацию полиции.

Об этом сообщили Day.Az в пресс-службе Министерства внутренних дел. Сообщается, что 4 мая в 4.50 один мужчина позвонил с мобильного телефона в колл-центр "102" МВД и сказал, что средняя школа села Арабушагы Агсуинского района заминирована, а затем отключил телефон. Сотрудниками Агсуинского районного отдела полиции были незамедлительно приняты соответствующие меры, и информация не подтвердилась.

В ходе расследования было установлено, что в колл-центр позвонил 23-летний житель села Арабушагы, душевнобольной Ф.Низамлы. В результате оперативно-розыскных мероприятий он был задержан.

По факту в Агсуинском РОП возбуждено уголовное дело по статье УК 216 (преднамеренное предоставление ложной информации о терроризме).