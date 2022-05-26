Азербайджанские военные лётчики совершили первые полёты на TEKNOFEST

Самолёты и вертолёты Военно-воздушных сил Азербайджана совершили первые полёты на фестивале "TEKNOFEST Azerbaijan" в Баку.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана, показательный полёт азербайджанских военных лётчиков, совершивших сложные пилотажные маневры на самолёте "МиГ-29", вызвал восторг зрителей.

Отметим, что в рамках фестиваля в павильоне, отведенном для министерства обороны, наряду с современным военно-техническим и другим оборудованием, находящимся в распоряжении ВВС, будет представлено также современное военно-техническое и другое оборудование, находящееся в распоряжении Сухопутных войск, а также частей и подразделений инженеров и связистов.