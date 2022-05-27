ASAN Xidmət обратился к гражданам

Государственное агентство по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям (ASAN Xidmət) обратилось к населению Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на агентство, по случаю Дня независимости АР в центрах ASAN Xidmət и ASAN Kommunal 28 мая будет нерабочим днем.

С 29 мая граждане могут обращаться в центры агентства для получения соответствующих услуг.

Напомним, в центрах ASAN kommunal воскресенье также будет нерабочим днем.