https://news.day.az/society/1465628.html ASAN Xidmət обратился к гражданам
ASAN Xidmət обратился к гражданам
Государственное агентство по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям (ASAN Xidmət) обратилось к населению Азербайджана.
Как передает Day.Az со ссылкой на агентство, по случаю Дня независимости АР в центрах ASAN Xidmət и ASAN Kommunal 28 мая будет нерабочим днем.
С 29 мая граждане могут обращаться в центры агентства для получения соответствующих услуг.
Напомним, в центрах ASAN kommunal воскресенье также будет нерабочим днем.
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