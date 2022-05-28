Внесены изменения в программу фестиваля "TEKNOFEST Азербайджан"

Граждане, которые приобрели билеты на фестиваль TEKNOFEST на 28 мая, смогут посетить его после 20:30.

Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана, в программу Международного фестиваля авиации, космоса и технологий TEKNOFEST внесены изменения.

В его рамках 28 мая - в День Независимости состоится грандиозная концертная программа.

Концерт начнется в 21:00 и завершится в 23:00.

В течение дня на территории проведения фестиваля будут организованы подготовительные работы, отмечается в сообщении.

Отметим, что очередной Международный фестиваль авиации, космоса и технологий TEKNOFEST проходит в Азербайджане 26-29 мая.

Следует отметить, что TEKNOFEST в Баку проводится министерством цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики. В то же время продакшн-офис TEKNOFEST работает в Баку. Полный штат офиса состоит из азербайджанских специалистов.

Мероприятие TEKNOFEST с 2018 года ежегодно проводится при совместной организации Фонда турецкой технологической команды (Т3), который управляется министерством промышленности и технологий Турции и техническим директором компании Baykar Makina, в партнерстве с более чем 60 турецкими государственными учреждениями, вузами и частными компаниями.

Цель - популяризация таких сфер, как авиация, космическая промышленность и цифровая экономика, поощрение предпринимательства в этих областях, выявление знаний и навыков молодых инженеров посредством конкурсов, организованных в рамках фестиваля, а также представление национальных технологий широкой публике.

Информационное агентство Trend, Day.Az, Milli.Az, Azernews, Eastweststream, Today.Az и Turkic.World являются официальными информационными партнерами TEKNOFEST.