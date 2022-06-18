Какой будет погода в воскресенье?

19 июня погода в Баку и на Абшеронском полуострове будет преимущественно без осадков.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, будет дуть умеренный северный ветер.

Температура воздуха ночью составит 20-22° тепла, днем - 27-31° тепла. В Баку ночью - 20-22° тепла, днем - 29-31° тепла.

Атмосферное давление составит 761 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 50-55 %.

В большинстве районов Азербайджана будет преимущественно без осадков. Но днем в некоторых северных и западных районах возможны грозы, кратковременные дожди. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 17-22° тепла, днем - 31-36° тепла, в горах ночью - 8-13° тепла, днем - 17-22° тепла.