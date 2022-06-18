Увеличена сумма вознаграждения за обнаружение пропавшего в Загатале индийского туриста

Увеличена сумма вознаграждения, назначенного за обнаружение гражданина Индии Маникатха Кондавеети, пропавшего в Загатальском районе Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщила его семья.

Отмечается, что лицу, которое найдет Маникатха Кондавеети, будет выплачено денежное вознаграждение в размере 25 000 манатов.

Брат Маникатха Кондавеети сказал, что она будет разделена поровну между теми, кто обнаружит его.

По его словам, данная сумма будет выплачена только в том случае, если пропавший будет найден живым и невредимым. При этом каждый, кто предоставит какую-либо информацию о его местонахождении, также будет справедливо вознагражден:

"Предупреждаем, что лица, предоставившие ложную информацию, будут привлечены к соответствующим видам ответственности".

Напомним, 17 мая в Загатале пропал гражданин Республики Индия Маникатх Кондавеети (1993 г.р.). В ходе предварительного расследования было установлено, что 12 мая он покинул отель, в котором остановился, и отправился в высокогорную местность со сложным рельефом в районе села Джар.

К поискам 29-летнего гражданина Индии привлечены военнослужащие внутренних войск, сотрудники районного управления полиции, Министерства экологии и природных ресурсов, МЧС, местные жители, альпинисты, а также беспилотники.