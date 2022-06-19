https://news.day.az/society/1472075.html Тяжелое ДТП в Кюрдамире, есть пострадавшие - ФОТО
Тяжелое ДТП в Кюрдамире, есть пострадавшие - ФОТО
В Кюрдамирском районе произошло ДТП.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, на участке автомагистрали Баку-Газах, проходящем через Кюрдамирский район, легковой автомобиль марки "Toyota" врезался в грузовик марки "Man" ООО "Azpetrol".
В результате аварии, находившиеся в автомобиле водитель и двое пассажиров получили тяжелые травмы.
Сообщается, что один из пострадавших пассажиров военнослужащий.
На место происшествия прибыли бригада скорой помощи и сотрудники правоохранительных органов.
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