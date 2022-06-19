В Кюрдамирском районе произошло ДТП.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, на участке автомагистрали Баку-Газах, проходящем через Кюрдамирский район, легковой автомобиль марки "Toyota" врезался в грузовик марки "Man" ООО "Azpetrol".

В результате аварии, находившиеся в автомобиле водитель и двое пассажиров получили тяжелые травмы.

Сообщается, что один из пострадавших пассажиров военнослужащий.

На место происшествия прибыли бригада скорой помощи и сотрудники правоохранительных органов.