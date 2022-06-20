В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19

В Азербайджане выявлено еще 5 случаев заражения коронавирусом, 1 человек вылечился.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете министров.

Смертельных случаев не зафиксировано.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 793 015 фактов заражения коронавирусной инфекцией. 783 165 человек вылечились, 9 716 скончались, число активных больных - 134.

За прошедшие сутки проведено 1 490 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 6 940 145 тестов.