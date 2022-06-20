https://news.day.az/society/1472428.html В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19 - ФОТО
В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19 - ФОТО
В Азербайджане выявлено еще 5 случаев заражения коронавирусом, 1 человек вылечился.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете министров.
Смертельных случаев не зафиксировано.
До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 793 015 фактов заражения коронавирусной инфекцией. 783 165 человек вылечились, 9 716 скончались, число активных больных - 134.
За прошедшие сутки проведено 1 490 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 6 940 145 тестов.
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