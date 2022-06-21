В Баку автобусы курсируют с задержками

На трассе Баку-Сумгайыт в направлении столицы, от Международного автовокзала до 20 Января на Московском проспекте наблюдается интенсивное движение транспортных средств.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Бакинском транспортном агентстве (БТА).

По этой причине сбился интервал движения городских регулярных автобусов №№2, 7A, 13, 14, 18, 96, 114A, 114B, 119 и 135.

Автобусы, курсирующие по этим маршрутным линиям, следуют с задержкой в 10-12 минут. В связи с этим на остановках, включая круг 20 Января, наблюдается большое скопление пассажиров.