Сколько вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане?

За последние сутки в Азербайджане от коронавируса (COVID-19) были вакцинированы 1 523 человека.

Как сообщили Day.Az в Оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 260, вторую дозу получили 189 человек, "бустерную" дозу - 941 человек. Число вакцинированных "бустерной" дозой после сдачи позитивного теста на коронавирус составило 133.