Арестован генерал таможни Азербайджана

Рассмотрено представление следственного органа об избрании меры пресечения в отношении бывшего директора объединения "Азертерминалкомплекс", генерал-майора таможенной службы Азербайджана Эхтирама Халилова. На процессе в Сабаильском районном суде под председательством судьи Ульвии Шукюровой представление было обеспечено.

Об этом Day.Az сообщили в среду в суде.

В отношении Эхтирама Халилова избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца.

Отметим, что бывший директор объединения "Азертерминалкомплекс", генерал-майор таможенной службы Эхтирам Халилов был задержан в ходе спецоперации, проведенной Службой государственной безопасности (СГБ). Он обвиняется в получении взятки в крупном размере и превышении служебных полномочий.