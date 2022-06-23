Возбуждено уголовное дело по факту незаконной добычи песка и гравия и проведения строительных работ

На основании обращений граждан и информации уполномоченных государственных органов в Управлении по внеуголовным преследованиям Генеральной прокуратуры было проведено расследование по фактам незаконной добычи песчано-гравийной смеси на территории Губинского района и незаконного захвата земельного участка в Лерикском районе и проведения на этой территории незаконных строительных работ.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Генеральной прокуратуры, расследованием установлено, что в результате незаконной добычи песка посторонними лицами на выделенной гражданину Гафару Рзаеву территории на песчано-гравийном месторождении "Гудиалчай" на территории Губинского района был нанесен ущерб в размере 48 тыс. 735 манатов, по факту возбуждено уголовное дело по статье 188.1, 255.1 (Нарушение правил охраны и использования земельного участка) и 308.1 (Злоупотребление должностными полномочиями) Уголовного кодекса.

По факту самовольного захвата должностным лицом без права собственности земельного участка на территории Визазаминского лесничества в Лерикском районе возбуждено уголовное дело по статьям 188.1 и 308.1 Уголовного кодекса и направлено в прокуратуру Лерикского района для проведения расследования.