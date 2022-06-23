В Азербайджане возбуждены уголовные дела по факту незаконной вырубки деревьев

Заведены уголовные дела в связи с незаконной вырубкой деревьев в районах Азербайджана.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Азербайджана.

В управлении внеуголовного производства на основании обращений граждан, данных СМИ и уполномоченных госструктур в Агдашском, Сальянском, Шамкирском и Агджабединском районах, начаты разбирательства в связи с фактами незаконной вырубки деревьев.

В ходе проведенных разбирательств выявлено, что в указанных районах в результате незаконной вырубки деревьев, не относящихся к лесному фонду, природе был нанесен ущерб в размере 21 тыс. манатов.

В органы внутренних дел направлены дела для заведения по факту уголовных дел по статьям 259.1 и 259.2.4 (вырубка деревьев) УК и проведения расследования.