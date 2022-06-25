Отправился в путь первый автобус рейса Баку-Физули-Баку

На первом этапе автобусы регулярного рейса по маршруту Баку-Физули-Баку будут курсировать один раз в неделю.

Об этом сказал в субботу журналистам начальник Государственной службы автомобильного транспорта при министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана Анар Рзаев на церемонии открытия первого автобусного рейса по маршруту Баку-Физули-Баку, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, на начальном этапе пассажиры смогут посетить в Физули сельскую мечеть Мердинли, центр города и Международный аэропорт Физули.

"На следующем этапе, проведя соответствующие работы планируется увеличить частоту рейсов. На сегодняшний день вместимость автобуса составляет 59 человек. Все билеты на этот рейс были проданы", - сказал Рзаев.

Он отметил, что в целях обеспечения безопасности перевозок автобусы будут сопровождаться экипажами автомобилей дорожно-патрульной службы МВД, предусмотрено также присутствие в автобусах сотрудников полиции.

Продажа билетов осуществляется онлайн с 17 июня на портале www.yolumuzqarabaga.az.