Тяжелое ДТП в Балакене

В Балакенском районе произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого два человека погибли, еще пять получили различные повреждения.

Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба МВД.

Так, 25 июня около 01:00 в селе Талалар Балакенского района автомобиль ВАЗ-2103, управляемый Э.Велиевым столкнулся с автомобилем Ford Transit, управляемым К.Ахмедовым.

В результате ДТП пассажиры Э.Велиева Ильгар Ахмедов и Ибрагим Мусаев скончались на месте, оба водителя и трое пассажиров были госпитализированы.

В Балакенском РУП ведется расследование.