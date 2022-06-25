https://news.day.az/society/1473855.html Тяжелое ДТП в Балакене
Тяжелое ДТП в Балакене
В Балакенском районе произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого два человека погибли, еще пять получили различные повреждения.
Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба МВД.
Так, 25 июня около 01:00 в селе Талалар Балакенского района автомобиль ВАЗ-2103, управляемый Э.Велиевым столкнулся с автомобилем Ford Transit, управляемым К.Ахмедовым.
В результате ДТП пассажиры Э.Велиева Ильгар Ахмедов и Ибрагим Мусаев скончались на месте, оба водителя и трое пассажиров были госпитализированы.
В Балакенском РУП ведется расследование.
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