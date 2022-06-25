В Дашкесане легковой автомобиль упал в реку, есть погибший и пострадавшие

В Дашкесане произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел в селе Гушчу района. Водитель автомобиля "ВАЗ-2106" потерял управление. В результате автомобиль упал с моста через реку Гошгар.

При ДТП госпитализированы с травмами 27-летний Руслан Джаббаров и 32-летний Ровшан Алиев. Один человек скончался на месте. Его личность уточняется.

По факту проводится расследование.