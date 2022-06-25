https://news.day.az/society/1473982.html В Дашкесане легковой автомобиль упал в реку, есть погибший и пострадавшие
В Дашкесане легковой автомобиль упал в реку, есть погибший и пострадавшие
В Дашкесане произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел в селе Гушчу района. Водитель автомобиля "ВАЗ-2106" потерял управление. В результате автомобиль упал с моста через реку Гошгар.
При ДТП госпитализированы с травмами 27-летний Руслан Джаббаров и 32-летний Ровшан Алиев. Один человек скончался на месте. Его личность уточняется.
По факту проводится расследование.
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