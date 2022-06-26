В Баку проходят показательные выступления военных оркестров по случаю Дня Вооруженных cил

По случаю 26 июня - Дня Вооруженных cил в разных частях Баку стартовали марши и показательные выступления военных оркестров.

Как сообщает Day.Az, марши военных оркестров по маршрутам будет проводиться с 10:00 до 12:00 в направлениях Дворец Гейдара Алиева, проспект Бюльбюля, кинотеатр Низами, проспект Нефтчиляр, площадь Азадлыг, торговый центр AMAY; Аллея шехидов, Пламенные башни, Метро Ичери Шехер, Гала гапысы, Кукольный театр, Круг "Азнефть", Статуя "Бахрам Гур"; Парк Гусейна Джавида, проспект Гусейна Джавида, проспект Парламента, Аллея шехидов; Офицерский парк, Национальный цирк, Дворец Гейдара Алиева, улица Самеда Вургуна, проспект Нефтяников и памятник Нариманову, Центральный парк, Национальный драматический театр, Зимний парк, Дворец Гейдара Алиева, Центральный банк.

Сегодня с 19:00 до 21:00 оркестры выступят в шести установленных местах - Парк Гейдара Алиева (напротив Дворца Гейдара Алиева), Площадь Флага в кругу "Азнефть", Музейный центр (напротив Фонтана на Бульваре), Офицерский парк, парк Кёроглу и на площади Фонтанов.