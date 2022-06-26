https://news.day.az/society/1474033.html В одном из районов Баку приостановлена подача воды
В одном из районов Баку приостановлена подача воды
В части Сабаильского района столицы приостановлена подача воды.
Об этом сообщил глава пресс-службы ОАО "Азерсу" Анар Джабраиллы, передает Day.Az.
По его словам, в связи с аварией на магистральном водопроводе приостановлена подача питьевой воды на территории Шихово, Биби-Эйбат и 20-участка Сабаильского района.
В настоящее время аварийные службы структуры проводят работы по устранению проблемы.
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