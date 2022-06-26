В одном из районов Баку приостановлена подача воды

В части Сабаильского района столицы приостановлена подача воды.

Об этом сообщил глава пресс-службы ОАО "Азерсу" Анар Джабраиллы, передает Day.Az.

По его словам, в связи с аварией на магистральном водопроводе приостановлена подача питьевой воды на территории Шихово, Биби-Эйбат и 20-участка Сабаильского района.

В настоящее время аварийные службы структуры проводят работы по устранению проблемы.