https://news.day.az/society/1474034.html В Астаре произошел пожар в салоне красоты
В Астаре произошел пожар в салоне красоты
В городе Астара произошел пожар в салоне красоты.
Об этом сообщает пресс-служба МЧС, передает Day.Az.
Отмечается, что сгорел один квадратный метр потолка и пять квадратных метров вещей в одноэтажном строении.
Остальная часть объекта была защищена от огня. Пожар был потушен силами Государственный службы пожарной охраны.
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