В Астаре произошел пожар в салоне красоты
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В городе Астара произошел пожар в салоне красоты.

Об этом сообщает пресс-служба МЧС, передает Day.Az.

Отмечается, что сгорел один квадратный метр потолка и пять квадратных метров вещей в одноэтажном строении.

Остальная часть объекта была защищена от огня. Пожар был потушен силами Государственный службы пожарной охраны.