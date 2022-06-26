Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 1 475 человек.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 171, вторую дозу получили 127 человек, "бустерную" дозу - 1050 человека. Число вакцинированных "бустерной" дозой после сдачи позитивного теста на коронавирус составило 127.

Общее число примененных доз вакцин в стране составляет 13 762 091, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 353 536, вторую дозу получили 4 853 215, "бустерную" дозу - 3 306 428 человек, после сдачи позитивного теста на коронавирус "бустерной" дозой вакцинировались 248 912 человек.