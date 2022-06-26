Сотрудник полиции подорвался на мине в Физули

26 июня около 21:00 сотрудник Физулинского районного отдела полиции, сержант полиции Ильхам Салманов, 1989 года рождения, в результате подрыва на противопехотной мине в освобожденном селе Ашагы Сеидахмедли Физулинского района в неслужебное время получил ранения различной степени.

Как передает Day.Az, об этом говорится в совместном заявлении Генпрокуратуры и МВД.

Пострадавший сержант полиции Ильхам Салманов был помещен в больницу, в настоящее время его состояние оценивается как удовлетворительное.

Прокуратура и сотрудники полиции осмотрели место происшествия, назначили судебно-медицинскую экспертизу и произвели другие процессуальные действия.

В прокуратуре Физулинского района ведется следствие в связи с фактом.