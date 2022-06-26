Сотрудник полиции подорвался на мине в Физули
26 июня около 21:00 сотрудник Физулинского районного отдела полиции, сержант полиции Ильхам Салманов, 1989 года рождения, в результате подрыва на противопехотной мине в освобожденном селе Ашагы Сеидахмедли Физулинского района в неслужебное время получил ранения различной степени.
Как передает Day.Az, об этом говорится в совместном заявлении Генпрокуратуры и МВД.
Пострадавший сержант полиции Ильхам Салманов был помещен в больницу, в настоящее время его состояние оценивается как удовлетворительное.
Прокуратура и сотрудники полиции осмотрели место происшествия, назначили судебно-медицинскую экспертизу и произвели другие процессуальные действия.
В прокуратуре Физулинского района ведется следствие в связи с фактом.
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