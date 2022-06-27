Азербайджанец будет защищать докторскую на основе совеместного проекта НАСА

После успешного завершения степени бакалавра по аэрокосмической инженерии и бизнес-праву с отличием, Юсиф Гурбанлы был приглашен продолжить свою академическую карьеру в Университете Майами. Из-за высокого среднего балла и ряда других выдающихся достижений в этой области он получил предложение поступить напрямую на программу докторантуры в его университете. Его докторская работа основана на совместном проекте с НАСА, передает Day.Az.

Как пояснил г-н Гурбанлы, технология "Co-Flow Jet", над которой он собирается работать, представляет собой систему усиления циркуляции потока, которая всасывает воздух с задней кромки крыла, а впрыск происходит через носовую. Это обеспечивает лучшую циркуляцию и меньшее разделение потока, что приводит к более высоким углам атаки. Следовательно, более высокий угол атаки дает лучший коэффициент подъемной силы, который жизненно важен для аэродинамических свойств. Система также минимизирует сопротивление воздуха. Эта технология, разработанная научным руководителем Юсифа - доктором Геченг За, получила высокие отзывы научного сообщества, и недавно компания "Co-Flow" подписала совместное операционное соглашение с НАСА по новым технологиям eV/STOL (электрический вертикальный взлет и приземление).

Что касается практичных приложений, Юсиф заявил, что его исследования могут быть реализованы во всем, что требует оптимизации аэродинамических свойств: коммерческих самолетах с вертикальным взлетом, автомобилях Формулы-1, дронах специального назначения и многих других интересных проектах. Более того, он также патриотично добавил: "Насколько мне известно, международный аэропорт в Физули уже построен. Однако на подходе несколько аэропортов размером поменьше, таких как в Кельбаджаре и Зангилане. Например, в Кельбаджаре довольно сложный рельеф. Технология "Co-Flow Jet" может использоваться для сокращения посадочной/взлетной дистанции со значительным запасом, позволяя более крупным самолетам приземляться на коротких взлетно-посадочных полосах".

Его работа получила высокую оценку в США, так как проект "Энергетическая и транспортная экосистема на основе Марсианской атмосферы", над которым он работал, выиграла номинацию не только в категории "Механическая и аэрокосмическая иженерия", но и как лучший общий инженерный проект на известной выставке. Главным достижением в проекте стало создание первого в истории пилотируемого самолета для условий разреженного Марсианского воздуха. Такой самолет может работать даже еще эффективнее на Земле. Подробная научная статью об этом планируется быть опубликованной в журнале Американского Института Аэронавтики и Астронавтики (AIAA) в конце этого года, одним из соавторов которой будет Юсиф Гурбанлы.

Что касается будущей реализации проекта, он отметил, что нам есть где заполнить пробелы по усовершенствованию нашей планеты, но его исследования могут быть использованы в качестве основы для будущих экспедиций человечества в ближний космос, галактику M81 и надежды увидеть азербайджанский флаг развевающимся на Марсе.