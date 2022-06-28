Тяжелое ДТП в Абшероне

На шоссе Новханы-Масазыр произошло тяжелое ДТП

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент зафиксирован возле "соленого озера".

Гусейн Мамедов, управляя автомобилем Daewoo, выехал на встречную полосу и врезался в Hyundai, за рулем которого находился Илькин Гусейнов. От удара Daewoo врезался в "Мерседес", которым управлял Анар Агаев. Водитель и пассажир Daewoo, а также водитель Hyundai И.Гусейнов получили различные травмы. Пострадавшие госпитализированы в больницу на карете скорой помощи.

Как сообщили АПА очевидцы происшествия, автомобиль марки Daewoo преследовали на автомобиле 99-PN-287 сотрудники патрульно-постовой службы Абшеронского районного управления полиции, несущие службу на территории поселка Масазыр.

По данному факту начато расследование.