https://news.day.az/society/1474607.html В Гяндже предотвращено незаконное строительство - ВИДЕО - ФОТО
В Гяндже предотвращено незаконное строительство - ВИДЕО - ФОТО
Специалисты Государственного агентства по контролю за безопасностью строительства МЧС Азербайджана установили, что гражданин Кямиль Керимов построил автосервис на проспекте Хатаи в городе Гяндже без соответствующих разрешений.
Как сообщили Day.Az в ведомстве, в результате принятых агентством мер, незаконные строительные работы были приостановлены, а объект взят под контроль.
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