В Гяндже предотвращено незаконное строительство

Специалисты Государственного агентства по контролю за безопасностью строительства МЧС Азербайджана установили, что гражданин Кямиль Керимов построил автосервис на проспекте Хатаи в городе Гяндже без соответствующих разрешений.

Как сообщили Day.Az в ведомстве, в результате принятых агентством мер, незаконные строительные работы были приостановлены, а объект взят под контроль.