https://news.day.az/society/1474624.html Как долго продлится ветреная погода?
Как долго продлится ветреная погода?
В Баку и на Абшеронском полуострове до конца июня скорость северо-западного ветра составит 15-20 м/с, в отдельных местах полуострова временами 23-28 м/с.
Как сообщили Day.Az в Государственной гидрометеорологической службе, до конца июня, в основном, в северных и западных районах сохранится нестабильная погода, местами ожидаются кратковременные, локальные, грозовые дожди.
Скорость западного ветра будет достигать 15-20 м/с, в отдельных местах временами до 25-30 м/с.
В реках может повыситься уровень воды.
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