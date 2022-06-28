Как долго продлится ветреная погода?

В Баку и на Абшеронском полуострове до конца июня скорость северо-западного ветра составит 15-20 м/с, в отдельных местах полуострова временами 23-28 м/с.

Как сообщили Day.Az в Государственной гидрометеорологической службе, до конца июня, в основном, в северных и западных районах сохранится нестабильная погода, местами ожидаются кратковременные, локальные, грозовые дожди.

Скорость западного ветра будет достигать 15-20 м/с, в отдельных местах временами до 25-30 м/с.

В реках может повыситься уровень воды.