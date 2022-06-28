Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 24 человека.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 2, вторую дозу получили 3, бустерную дозу - 18 человек. После сдачи позитивного теста на коронавирус бустерной дозой вакцинировался 1 человек.

Общее число примененных доз вакцин в стране составляет 13 762 115, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 353 538, вторую дозу получили 4 853 218, бустерную дозу - 3 306 446 человек, после сдачи позитивного теста на коронавирус бустерной дозой вакцинировались 248 913 человек.