Задержан главный архитектор Сабирабада.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре арестовали Гасымова Мушвига Видади оглу.

Он подозревается во взяточничестве в крупном размере и присвоении.

В ответ на запрос Trend в пресс-службе Генеральной прокуратуры сообщили, что общественность будет проинформирована по этому факту.