https://news.day.az/society/1475116.html Задержан главный архитектор Сабирабада
Задержан главный архитектор Сабирабада
Задержан главный архитектор Сабирабада.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре арестовали Гасымова Мушвига Видади оглу.
Он подозревается во взяточничестве в крупном размере и присвоении.
В ответ на запрос Trend в пресс-службе Генеральной прокуратуры сообщили, что общественность будет проинформирована по этому факту.
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