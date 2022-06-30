https://news.day.az/society/1475238.html В Азербайджане растет число зараженных COVID-19
В Азербайджане растет число зараженных COVID-19
В Азербайджане выявлено еще 49 случаев заражения коронавирусом, 25 человек вылечились.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.
За прошедшие сутки не выявлено ни одного случая смерти от коронавируса.
До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 793 273 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 783 368 человек вылечились, 9 717 скончались, число активных больных - 188.
За прошедшие сутки проведено 3 057 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 6 964 085 тестов.
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