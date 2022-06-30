В Азербайджане арестовали ряд должностных лиц за взяточничество

В результате неотложных оперативно-розыскных мероприятий, проведенных на основании информации, поступившей в связи с незаконными действиями завотделом архитектуры и строительства аппарата главы Исполнительной власти Сабирабадского района Гасымова Мушфига Видади оглу, возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса.

Как сообщили Day.Az в Генеральной прокуратуре, в отношении Мушфига Гасымова и ряда других виновных должностных лиц избрана мера пресечения в виде ареста.

Новость обновляется

С полным материалом можно ознакомиться по ссылке.