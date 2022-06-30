https://news.day.az/society/1475282.html В Азербайджане арестовали ряд должностных лиц за взяточничество
В Азербайджане арестовали ряд должностных лиц за взяточничество
В результате неотложных оперативно-розыскных мероприятий, проведенных на основании информации, поступившей в связи с незаконными действиями завотделом архитектуры и строительства аппарата главы Исполнительной власти Сабирабадского района Гасымова Мушфига Видади оглу, возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса.
Как сообщили Day.Az в Генеральной прокуратуре, в отношении Мушфига Гасымова и ряда других виновных должностных лиц избрана мера пресечения в виде ареста.
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