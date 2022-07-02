https://news.day.az/society/1475672.html Сегодня четвертая группа паломников из Азербайджана отправляется в хадж
Сегодня четвертая группа паломников из Азербайджана отправляется в хадж
Сегодня последняя - четвертая по счету группа паломников из Азербайджана отправляется в хадж.
Об этом сообщили Day.Az в Управлении мусульман Кавказа (УМК).
По данным УМК, в состав группы входят 147 человек. До этого в хадж уже отправились три группы.
Отметим, что Азербайджану для паломничества выделена квота в 680 человек.
Паломники вернутся из хаджа 19-20 июля.
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