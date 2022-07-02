Сегодня четвертая группа паломников из Азербайджана отправляется в хадж

Сегодня последняя - четвертая по счету группа паломников из Азербайджана отправляется в хадж.

Об этом сообщили Day.Az в Управлении мусульман Кавказа (УМК).

По данным УМК, в состав группы входят 147 человек. До этого в хадж уже отправились три группы.

Отметим, что Азербайджану для паломничества выделена квота в 680 человек.

Паломники вернутся из хаджа 19-20 июля.