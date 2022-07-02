https://news.day.az/society/1475741.html Из дома в Мардакяне украли 10 000 евро
Из дома в Мардакяне украли 10 000 евро
В Мардакяне совершена кража из загородного дома.
Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МВД, в результате операции, проведенной 1-м отделом полиции Хазарского РПУ, задержана жительница Ширвана А. Насирова, подозреваемая в краже 30 июня 10 тысяч евро из загородного дома в Мардакяне.
В связи с фактом ведется расследование.
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