https://news.day.az/society/1476027.html В Баку автобус сбил насмерть пешехода
В Баку автобус сбил насмерть пешехода
В Хазарском районе Баку произошло ДТП.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент зафиксирован на аэропортовском шоссе.
Пассажирский автобус сбил проходившего через шоссе Эхтирама Гусейнова 1976 года рождения. Пешеход погиб на месте.
По данному факту в Управлении полиции Хазарского района проводится расследование.
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