Вчера в ДТП погибли 5 человек

Министерство внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовало статистику дорожно-транспортных происшествий, произошедших за минувший день.

Как сообщили Day.Az в МВД, за прошедшие сутки на автомобильных дорогах республики произошло 5 дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом. В результате погибли 5 человек, 6 получили травмы.