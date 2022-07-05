https://news.day.az/society/1476454.html Вчера в ДТП погибли 5 человек
Вчера в ДТП погибли 5 человек
Министерство внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовало статистику дорожно-транспортных происшествий, произошедших за минувший день.
Как сообщили Day.Az в МВД, за прошедшие сутки на автомобильных дорогах республики произошло 5 дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом. В результате погибли 5 человек, 6 получили травмы.
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