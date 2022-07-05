В рамках Azerbaijan Design Summit-2022 пройдет международный конкурс постеров

17 июля в кинотеатре "Низами" в Баку состоится мероприятие под названием Azerbaijan Design Summit-2022, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Azerbaijan Design Summit-2022 - это место встречи состоявшихся дизайнеров, художников и новичков в области дизайна. Это мероприятие, где владельцы необычных идей обмениваются идеями и обсуждают развитие индустрии дизайна в нашей стране, охватит множество направлений дизайна.

В то же время в рамках Azerbaijan Design Summit-2022 проводится международный конкурс постеров. Многие дизайнеры из нашей страны и зарубежья принимают участие в конкурсе плакатов на тему "Типографика и мир". Победителей конкурса выберет местное и зарубежное жюри. В день мероприятия для его участников будут выставлены 50 постеров, отобранных из постеров-победителей. Кроме того, состоится награждение победителей.

На мероприятии 17 июля выступят такие профессионалы, как Адам Юнисов, Эльчин Мамедов, Эмиль Исмаилов, Фаиг Ахмед. Кроме того, известный графический дизайнер Доган Арслан, приглашенный из Турции, поделится своим опытом с любителями дизайна.

Достаточно подписаться на официальную социальную и веб-страницу Azerbaijan Design Summit-2022, чтобы быть в курсе события и зарегистрироваться. Участие - бесплатное.

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Web: azerbaijandesignsummit.az

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