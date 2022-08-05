Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане
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За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 1 723 человека, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 268, вторую - 127, три и более - 1 095, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 233 человека.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 825 764. Первую дозу вакцины получили 5 367 980, вторую - 4 858 618, три и более - 3 343 684, бустерную дозу после положительного результата теста - 255 482 человека.

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