В Уджаре автомобиль насмерть сбил пешехода
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В Уджарском районе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Инцидент зафиксирован на участке дороги Уджар-Зардаб, проходящем через село Халадж, передает Day.Az со ссылкой на АПА.

Согласно информации, находившийся за рулем автомобиля марки ВАЗ-2107 житель Зардабского района Тофиг Гурбанов (1995 г.р.) сбил пешехода - местного жителя Гусейна Исмайылова (1964 г.р.). От полученных травм мужчина скончался на месте.

По данному факту проводится расследование.