https://news.day.az/society/1485038.html В Уджаре автомобиль насмерть сбил пешехода - ФОТО
В Уджаре автомобиль насмерть сбил пешехода - ФОТО
В Уджарском районе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.
Инцидент зафиксирован на участке дороги Уджар-Зардаб, проходящем через село Халадж, передает Day.Az со ссылкой на АПА.
Согласно информации, находившийся за рулем автомобиля марки ВАЗ-2107 житель Зардабского района Тофиг Гурбанов (1995 г.р.) сбил пешехода - местного жителя Гусейна Исмайылова (1964 г.р.). От полученных травм мужчина скончался на месте.
По данному факту проводится расследование.
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