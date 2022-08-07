https://news.day.az/society/1485221.html В Сумгайыте сбит насмерть пешеход
В Сумгайыте сбит насмерть пешеход
В Сумгайыте произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП зарегистрировано на проспекте Кероглу.
Автомобиль марки "Мерседес" сбил пытавшегося перейти дорогу Ровшана Аллахвердиева 1970 года рождения. 52-летний пешеход скончался на месте от полученных травм.
Тело передано на экспертизу. По факту проводится расследование.
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