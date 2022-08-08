Спецоперация в Сабунчу: задержан 61 человек

В ходе проведенных в июле операций в Сабунчинском районе был задержан 61 человек, занимавшийся незаконным оборотом, культивацией наркотиков, совершивший серию краж, грабежей и незаконно владевший огнестрельным оружием.

Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба МВД АР, отмечая, что 40 из них были задержаны в результате полицейской операции по борьбе с наркотическими преступлениями.

В ходе операции, проведенной сотрудниками Сабунчинского районного управления полиции, были задержаны 12 человек, совершивших серию краж из домов и магазинов в поселках Балаханы, Забрат, Бакиханов, Маштага, Нардаран и других. Установлено, что эти лица похитили деньги и предметы домашнего обихода из 85 частных домов и объектов, расположенных на этих территориях.

За отчетный период в Сабунчинском районе были задержаны и привлечены к следствию 3 человека, незаконно владеющих оружием, совершавших грабежи и разбои.

В связи со всеми выявленными фактами в следственном отделе Управления возбуждены уголовные дела, продолжаются расследования.

Сотрудниками полиции продолжаются меры по выявлению преступных связей задержанных, а также задержанию других лиц, занимающихся незаконным оборотом наркотиков на территории Сабунчинского района.