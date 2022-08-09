В Азербайджане будет ужесточен карантин?

"Осенью из-за похолодания возможно увеличение числа заражений коронавирусом. Если число инфицированных значительно увеличится, может вырасти и количество госпитализированных. Если это произойдет, наша система здравоохранения будет перегружена".

Как передает Day.Az, об этом в интервью телеканалу ATV заместитель директора по научной работе Научно-исследовательского института профилактики TƏBİB Акиф Гурбанов.

Он не исключил, что в стране могут быть введены определенные карантинные меры.