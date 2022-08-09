Массовое отравление в больнице в Агдаме

Среди медработников Агдамской центральной районной больницы (ЦРБ) произошло массовое отравление.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, массовое отравление произошло из-за проведения дезинфекционных работ на 3-м этаже здания больницы - в поликлиническом отделении. По предварительным данным, отравились 10 работников отделения. Некоторые из них проходят курс лечения в больнице.

Сотрудники правоохранительных органов района проводят расследование по данному факту.