https://news.day.az/society/1485800.html Массовое отравление в больнице в Агдаме
Массовое отравление в больнице в Агдаме
Среди медработников Агдамской центральной районной больницы (ЦРБ) произошло массовое отравление.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, массовое отравление произошло из-за проведения дезинфекционных работ на 3-м этаже здания больницы - в поликлиническом отделении. По предварительным данным, отравились 10 работников отделения. Некоторые из них проходят курс лечения в больнице.
Сотрудники правоохранительных органов района проводят расследование по данному факту.
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