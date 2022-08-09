https://news.day.az/society/1485827.html Генпрокуратура об отравлении в Агдамской больнице
Генпрокуратура об отравлении в Агдамской больнице
В прокуратуре проводится расследование по факту массового отравления в Агдамской ЦРБ.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.
Сообщается, что в связи с дезинфекцией, проведенной в здании больницы, 12 человек получили легкое отравление.
По факту проводится расследование.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре