Генпрокуратура об отравлении в Агдамской больнице

В прокуратуре проводится расследование по факту массового отравления в Агдамской ЦРБ.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Сообщается, что в связи с дезинфекцией, проведенной в здании больницы, 12 человек получили легкое отравление.

По факту проводится расследование.