Кишинев заинтересован в применении опыта Азербайджана по центрам DOST.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом заявил министр труда и социальной защиты Молдовы Марчел Спатар на встрече с азербайджанским коллегой Сахилом Бабаевым в формате видеоконференции.

Спатарь, высоко оценив проводимые в Азербайджане реформы в социальной сфере, отметил важность активного обмена опытом обоих министерств в этом процессе.

Отметив, что Молдова готовится к серьезным реформам в сфере труда и социальной защиты, Спатарь подчеркнул, что Кишинев заинтересован в более внимательном изучении и применении опыта DOST Азербайджана.

На встрече состоялся широкий обмен мнениями о перспективах развития двусторонних отношений между Азербайджаном и Молдовой в сфере социальной защиты.