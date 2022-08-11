Впервые в истории отечественного альпинизма азербайджанский флаг развевается над Броуд-Пик

Броуд-Пик - вершина в Пакистане (8051 метров над уровнем моря), третья по высоте в горной системе Каракорум и двенадцатая среди восьмитысячников мира. История ее покорения полна драматических и трагических моментов, немало альпинистов остались в снегах Каракорума навсегда.

23 июля 2022 года Броуд-Пик покорился Азербайджану. Азербайджанский альпинист Исрафил Ашурлы поднял над вершиной национальный триколор, сделав еще один шаг к осуществлению программы "все 14 восьмитысячников мира".

Сегодня мастер спорта Азербайджана, обладатель медали "Тарагги", кавалер альпинистского ордена "Эдельвейс" 1-й и 2-й степеней, обладатель титула "Снежный барс", судья международной категории Исрафил Ашурлы собеседник Day.Az.

На сегодняшний день у Азербайджана в активе высочайшая вершина мира Эверест (Джомолунгмам/ Сагарматха), Канченджанга, Лхотце, Манаслу и Броуд-Пик. Так получилось, что все эти восхождения были совершены мною. Для меня было большой честью впервые в истории азербайджанского альпинизма взойти на эти вершины и поднять над ними национальный флаг.

К сожалению, в последние годы национальная федерация не работала должным образом, результатом послужил отзыв аккредитации со стороны министерства молодежи и спорта. Надеюсь, что это послужит триггером, и в будущем ситуация с развитием альпинизма в Азербайджане будет меняться в лучшую сторону, благо интерес к горовосхождениям и outdoor активностям у молодежи и людей среднего возраста в стране очень высок.

Отзыв аккредитации, тем не менее, не означает, что в Азербайджане закрыли тему покорения новых вершин. Пользуясь случаем, я выражаю благодарность Фонду Гейдара Алиева и лично его вице-президенту Лейле Алиевой за то, что поверили в меня и поддержали мою экспедицию. И я рад, что не подвел, оправдал оказанное мне доверие и смог завоевать для Азербайджана очередной восьмитысячник.

Большинство людей знают о восхождениях только по кинофильмам. Конечно же, кино это не реальная жизнь, но сюжеты 90 процентов хороших фильмов про альпинизм основаны на реальных событиях. Правда, как правило, используются в основном драматические истории и имевшие место те или иные трагические ситуации. Возможно, в реальных условиях все выглядит не так, как в кино. Здесь все жестко и по-настоящему. Принимать решения и действовать надо быстро. Временные задержки или ошибочные решения могут иметь очень серьезные, а иногда непоправимые последствия. Любое восхождение это большие затраты физических и моральных сил. Зачастую вам приходится действовать в непростых условиях - плохая погода, большая высота, сложность маршрута. Требуется соответствующая подготовка и опыт, если вы совершаете восхождение не в составе коммерческих групп, где за и для вас всю основную работу на горе проделывают гиды и высотные носильщики.

Трудные моменты? Конечно, их было достаточно. 22 августа, во время штурма вершины, приблизительно в шести утра на высоте около 7600-7700 метров я и чилийские альпинисты увидели нашего товарища по команде из Румынии Джео Бадеа, который совершил попытку восхождения днем раньше. На спуске у него закончились силы. Он не смог спуститься в штурмовой лагерь и провел ночь под открытым небом на опасной для жизни высоте. Он был в полном физическом изнеможении. У него еще предыдущим днем закончилась вода и еда. Его общее состояние вызывало тревогу. Ему была сделана инъекция дексаметазона. У меня была с собой горелка. Растопив снег, мы напоили Джео горячей водой. Оказанная помощь дала результат. Джео стало чуточку лучше.

Однако надо было быстро принимать решение, как быть дальше. Я понимал, что время дорого и его надо немедленно начать спускать вниз. Но это означало окончание моей попытки восхождения и, возможно, являлось бы концом экспедиции. Впрочем, долго я не раздумывал и объявил стоящим рядом альпинистам, что прекращаю свою попытку восхождения и начинаю спускать Джео вниз. Это было единственное возможное в данной ситуации решение. Мне удалось спустить Джео до высоты 7300 м. Когда он окончательно обессилел и я уже не мог справиться в одиночку, я оставил Джео с поднявшимся к нам навстречу чилийцем Хорхе и спустился за подмогой в штурмовой лагерь. Сборный отряд альпинистов из Чили, России, Испании и Польши немедленно вышел на помощь. Через 3 с небольшим часа они смогли спустить Джео в штурмовой лагерь, а последующие два дня осуществили его спуск в базовый лагерь. Я рад, что мне и моим товарищам удалось помочь Джео остаться в живых.

Неподалеку от того места, где мы нашли румынского альпиниста, лежит тело британского альпиниста, погибшего двумя днями ранее при падении с гребня. Десятью днями ранее, ста метрами выше сорвался и погиб пакистанский высотный носильщик... В этот раз мы не дали горе забрать еще одну жизнь. Лишь ради этого стоило оказаться на этой большой горе. Это дорогого стоит...

Взойти на вершину Броуд-Пика было целью моей прошлогодней экспедиции. Однако высокая лавинная опасность перегруженных снегом склонов горы не позволила мне тогда пробиться к вершине. Я решил не рисковать жизнью и вернуться сюда на следующий год.

Оказывая помощь румынскому альпинисту, я попрощался с идеей взойти и в этом году. Однако после того, как мы спустили Джео в штурмовой лагерь, несмотря на то, что я был очень уставшим, я решил попробовать штурмовать вершину следующей ночью. К сожалению, на высотах более 7000 метров (высота штурмового лагеря) полноценно отдохнуть и восстановиться невозможно. Для отдыха надо спускаться в базовый лагерь. Я не мог себе этого позволить, так как через два дня ожидалось несколько дней непогоды и сильного снегопада. Боясь повторения прошлогодней истории с лавиноопасными склонами, я решил попробовать, несмотря на усталость, предпринять еще одну попытку. На следующий утро, все, кто были в штурмовом лагере, начали спуск вниз. Я остался один на один с вершиной, до которой еще предстояло добраться. Часть маршрута, знакомую мне по прошлому году, я преодолел без проблем. Дальнейший путь пощекотал мне нервы. Некоторые опасные места - узкие снежные карнизы, приходилось проходить без какой-либо страховки, уповая лишь на Всевышнего. Падать ни на китайскую, ни на пакистанскую сторону не входило в мои планы. Преодолев несколько ложных вершин - думаешь вот она, но залезаешь и видишь, что за ней есть еще одна и до нее еще надо доковылять - в 12:15 по исламабадскому времени я взошел на вершину Броуд-Пика.

В 20:00 я спустился в штурмовой лагерь и весь следующий день спускался в базовый лагерь. Я провел два лишних дня на большой высоте, у меня закончилась еда, сели батарейки на всех гаджетах - радиостанции, часах, gps треккере и телефоне. Время я определял по солнцу, еду мне заменяла вода. Уходя, я должен был забрать с собой все снаряжение. Вес рюкзака был в районе 20 килограммов. В общем, пришлось попотеть. Но все это лишь сделало ощущение победы, одержанной над собой на этой большой горе, еще более значимой.

Хочу выразить благодарность всем, кто следил за моим восхождением, переживал за меня и сопереживал мне. Мои соотечественники сильно поддержали меня своим вниманием, и я делю свой успех со всеми вами.

И еще хочу сказать, что для меня, помимо покорения вершины, главным приобретением этой экспедиции стали люди. Я нашел новых друзей и сумел лучше узнать тех, с кем был знаком и дружен ранее. Каждый из них преподнес мне чудесный подарок в виде опыта, которым (порой и не зная того) со мной поделился. Я благодарен судьбе за знакомство с каждым из них.

Если говорить лично о моих планах, то я постараюсь покорить для Азербайджана очередную вершину выше 8000 метров. Всего на планете 14 восьмитысячников, 5 уже у нас в зачете. А вообще на Земле еще много вершин, над которыми пока не развевается наш флаг. Нашим альпинистам есть, где демонстрировать свои навыки и мастерство. В настоящий момент наш альпинист Ринат Рахимханов находится на Тянь-Шане. Несколько дней назад он совершил успешное восхождение на вершину Хан Тенгри (7010 м) и сейчас готовится к штурму одного из самых сложных семитысячников - пика Победы (7439 м). Это очень важно для нас, так как за всю историю отечественного альпинизма у нас было лишь одно успешное восхождение на Победу. Я желаю Ринату хорошей погоды, сил и удачи!

Лейла Таривердиева