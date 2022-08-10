https://news.day.az/society/1486103.html Начался отбор вакансий по приему учителей в спецклассы интернатов
Начался отбор вакансий по приему учителей в спецклассы интернатов
Начался отбор вакансий по приему учителей в специальные учебные классы учебных заведений интернатного типа.
Об этом Day.Az cообщили в Институте образования.
Отмечается, что лица, желающие принять участие в выборе вакансии, могут подать заявку, пройдя по ссылке.
Отбор вакансий продлится до 17:00 12 августа.
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