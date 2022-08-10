Начался отбор вакансий по приему учителей в спецклассы интернатов
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Начался отбор вакансий по приему учителей в специальные учебные классы учебных заведений интернатного типа.

Об этом Day.Az cообщили в Институте образования.

Отмечается, что лица, желающие принять участие в выборе вакансии, могут подать заявку, пройдя по ссылке.

Отбор вакансий продлится до 17:00 12 августа.