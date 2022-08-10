Задержаны члены банды, занимавшейся хищением денег с банковских карт граждан

В результате очередной операции, проведенной сотрудниками Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД, задержаны члены еще одной банды, занимавшейся хищением денег с банковских карт.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД, в министерство поступили многочисленные обращения о том, что в соцсетях неизвестные лица под предлогом трудоустройства граждан завладевают данными их карт и затем разворовывают средства на счетах. Данная информация была взята на контроль в Главном управлении по борьбе с организованной преступностью МВД. В результате оперативно-технических мероприятий были задержаны Мухаммед Бабазаде и Гюлали Кязымов, занимавшиеся хищением денег с банковских карт граждан.

Было установлено, что эти лица размещали на сайтах объявлений и в социальных сетях поддельные объявления о приеме на работу в государственных учреждениях и частных компаниях. М.Бабазаде и Г.Кязымов требовали от каждого обратившегося к ним гражданина перечислить от 500 до 6000 манатов на свои карты и на карты других людей под предлогом оформления заявления о приеме на работу и выдачи лицензии. Для этого они завладели данными карт обратившихся к ним граждан. Затем они обналичили средства с карт, перечислив деньги на свои счета, и заблокировали номера потерпевших, чтобы те больше не могли связаться с ними. Установлено, что за этот период М.Бабазаде и Г.Кязымов завладели данными карт около 100 обратившихся к ним граждан, и похитили средства с их счетов.

По факту возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса.

Оперативно-следственные мероприятия продолжаются.