МЧС обратилось к населению

Министерство по чрезвычайным ситуациям обратилось к населению в связи с ожидаемыми погодными условиями.

Как передает Day.Az со ссылкой на сайт МЧС, в обращении говорится:

"По данным Национальной гидрометеорологической службы, в ближайшие дни на территории страны ожидается жаркая погода, местами до 42 градусов. Незначительная неосторожность или небрежность при таких погодных условиях может привести к пожарам, особенно на открытых участках и в лесных массивах, а также к частому использованию кондиционеров, что увеличивает риск перегрузки электропроводки и в конечном итоге короткого замыкания. В связи с этим МЧС обращается к населению с призывом строго соблюдать правила пожарной безопасности.

Чтобы избежать опасности солнечных ожогов, в такие дни не рекомендуется долгое время находиться под прямыми солнечными лучами на открытом воздухе, в том числе на пляжах, отдавать предпочтение одежде светлых тонов, легкой, в особенности из хлопка, больше находиться в тени или прохладном месте и принимать много жидкости".

В МЧС просят в случае опасности звонить на номер "112".