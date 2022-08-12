Цепная авария на трассе Баку-Сумгайыт

На трассе Баку-Сумгайыт столкнулись автомобили марок Lada, Chevrolet Malibu и Toyota Land Cruiser, пострадал 1 человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел неподалеку от Экологического поста.

Водитель автомобиля "Шевроле" на высокой скорости врезался в автомобиль "ВАЗ-2104", которым управлял Наиб Ахмедов. В результате аварии Н.Ахмедов получил травмы.

От удара "ВАЗ-2104" врезался в автомобиль марки "Тойота", который двигался в том же направлении. В результате инцидента 3 автомобиля получили серьезные повреждения.

На место происшествия были привлечены сотрудники дорожно-патрульной службы. Водителю была оказана медицинская помощь.

Из-за аварии на шоссе Баку-Сумгайыт в Сумгайытском направлении образовалась пробка.

Все 3 автомобиля были сняты с территории.

Сотрудники дорожно-патрульной службы регулируют движение.