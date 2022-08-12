https://news.day.az/society/1486558.html Сколько детей родилось в Азербайджане с начала года? - ЦИФРЫ
Сколько детей родилось в Азербайджане с начала года? - ЦИФРЫ
В январе-июне текущего года районными (городскими) отделами регистрации министерства юстиции Азербайджана были зарегистрированы 61 234 новорожденных. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года на каждые 1000 человек населения этот показатель увеличился с 11,3 до 12,3.
Как передает Day.Az, об этом говорится в отчете Госкомстата.
Согласно информации, 52,7 процента новорожденных - мальчики, 47,3 процента - девочки. Среди новорожденных 1 726 двоен и 87 троен.
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