Сколько детей родилось в Азербайджане с начала года?

В январе-июне текущего года районными (городскими) отделами регистрации министерства юстиции Азербайджана были зарегистрированы 61 234 новорожденных. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года на каждые 1000 человек населения этот показатель увеличился с 11,3 до 12,3.

Как передает Day.Az, об этом говорится в отчете Госкомстата.

Согласно информации, 52,7 процента новорожденных - мальчики, 47,3 процента - девочки. Среди новорожденных 1 726 двоен и 87 троен.